Lourde défaite contre la Lazio : l'AC Milan et Alexis Saelemaekers en ont plein les bottes

Que ce début de saison idyllique semble loin pour l'AC Milan. Alors que les Rossoneri surfaient sur une vague de confiance pendant quelques mois, se mettant même à rêver d'un titre qui leur échappe depuis 2011, ils s'écroulent en cette fin de saison.

En déplacement à la Lazio, ils n'ont pas montré leur meilleur visage et s'inclinent finalement très lourdement (3-0). Tout avait d'ailleurs mal commencé pour les troupes de Pioli, cueillies à froid après...1min20 (un but de Correa) et donc déjà contraintes de courir derrière le score.

Un but d'écart que les Milanais, avec Alexis Saelemaekers pendant 63 minutes, ne sont jamais parvenus à résorber, encaissant deux nouveaux coups sur la cafetière en seconde mi-temps par le même Correa (51') puis par l'inévitable Ciro Immobile, pourtant en dedans ce lundi soir.

Avec ce nouveau revers, le 2e consécutif après celui concédé contre Sassuolo, l'AC Milan glisse dangereusement au classement et voit tous ses concurrents principaux revenir au galop.

La situation n'est pas encore alarmante, loin de là, mais cette 5e place, à égalité avec la Juventus et Naples, prouve que l'AC en a plein les bottes. Le récent bilan de 10 points sur 21 en dit long, les Rossoneri ont perdu ce rythme de croisière qui faisait leur force en début de saison.