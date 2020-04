Les émouvants "flocages de blouses" des médecins italiens

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux italiens fleurissent de photos liant le football au monde médical. Des photos postées par les clubs de foot et les joueurs de foot. Des photos qui montrent des médecins ou des infirmiers de dos. Et l’on peut voir que sur leur blouse médicale, ils ont écrit le nom de leur joueur préféré, Daniele De Rossi, Francesco Totti, Andrea Belotti, Francesco Acerbi, Radja Nainggolan, et pas mal d’autres. Les membres du personnel médical floquent leur tenue, comme si c’était un maillot de football, et c’est assez touchant. L’idée commence d’ailleurs à être reprise en Angleterre, et en Turquie.

En Italie, le football est une institution. Au moment d’affronter cette crise sans précédent, les médecins restent des supporters presque comme les autres. Avant l’arrivée du virus, ils allaient, eux aussi, au stade le dimanche.

Certains d’entre eux l’ont précisé, être "accompagné" de cette façon-là par son joueur préféré est une façon de se donner du courage et de la force.

Un infirmier, supporter de Naples, a écrit le nom du joueur sénégalais Kalidou Koulibaly sur sa tenue. Et il a expliqué que Koulibaly était un défenseur intraitable, qui ne laissait jamais passer ses adversaires. Et que lui, il ne laissera pas passer le virus.

Les joueurs sont très touchés. Un peu gênés, aussi, qu’on les qualifie d’idoles, en ce moment. Et ils répondent que les vraies idoles, ce sont les membres du personnel soignant.

Il faudrait vraiment qu’après cette crise, quand le football reprendra, les joueurs puissent eux aussi envoyer un message aux médecins et aux infirmiers et infirmières. Le football italien pourrait peut-être trouver les solutions, ou les autorisations, pour que les joueurs portent le nom de médecins sur leurs maillots, par exemple, pendant les matches. Plus de 120 médecins ont déjà perdu la vie, en Italie, à cause du coronavirus. Ecrire leur nom sur un maillot, ne serait-ce pas une belle façon de leur rendre hommage ?