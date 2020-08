Le Soulier d'Or européen Ciro Immobile prolonge à la Lazio jusqu'en 2025

Le buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025, a confirmé le club italien de football 4e de la dernière saison en Serie A, lundi. Il y évolue depuis 2016.

"La nouvelle de ce matin est que Ciro Immobile est lié à la Lazio pendant encore cinq ans, jusqu'en 2025 : c'est un choix professionnel, sincère et de confiance. Nous voulons l'annoncer tout de suite parce que c'est une nouvelle d'il y a quelques heures seulement" a écrit sur le site du club le responsable de la communication Stefano De Martino.

Immobile, 30 ans, a marqué 36 buts en championnat la saison écoulée et a ainsi remporté le Soulier d'Or européen qui récompense le buteur le plus prolifique dans un championnat européen. Il a devancé le Polonais Robert Lewandowski a marqué 34 buts pour le Bayern Munich en Bundesliga.

Avant de rejoindre la capitale italienne, Immobile a évolué successivement à Sienne, Grosseto, Pescara, Genoa, chaque fois sous forme de prêt de la Juventus. Il a été transféré au Torino en juillet 2013 puis cédé un an plus tard à Dortmund qui l'a prêté à Séville en juillet 2015 et finalement transféré en janvier 2016 à ce même club. Séville a dans la foulée loué Immobile au Torino avant de la transférer en juillet 2016 à la Lazio.