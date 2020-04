Le président de Naples achète le maillot du record de Mertens pour la bonne cause

Le maillot avec lequel Dries Mertens a inscrit son 121e but pour Naples, égalant ainsi le record du club, a été acheté aux enchères pour 15.000 euros par le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Les deux hommes ont eu des différends par le passé mais le président a laissé cela de côté pour la bonne cause mais aussi pour le club.

Mertens avait porté ce maillot fin février contre Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En ouvrant le score, il avait égalé le record du club de Marek Hamsik. Aurelio De Laurentiis s'est adjugé ce maillot pour 15.000 euros. "Je suis heureux de m'être adjugé, au nom du Napoli, le maillot de Dries lors de Naples-Barcelone. Un maillot important qui restera à la maison à Naples et une contribution pour ceux qui sont dans le besoin dans un moment difficile."

La vente aux enchères a été organisée au profit de la Fondazione Cannavaro Ferrara à Naples. D'autres maillots étaient mis en vente. Un maillot porté par Maradona lors d'Italie-Argentine du 10 juin 1987 est parti pour 55.000 euros. La vente a rapporté un total de 100300 euros.

Alors qu'on ignore si le championnat italien pourra reprendre, une autre inconnue est de savoir si le contrat de Dries Mertens qui court jusqu'à la fin du mois de juin, pourra être prolongé. On parle avec de plus en plus d'insistance d'un transfert...