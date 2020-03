Le président de la Fédération italienne va demander le report de l'Euro

Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football (FIGC), va demander mardi lors de la réunion organisée par l'UEFA de reporter l'Euro 2020 de football. Gravina l'a annoncé dimanche dans l'émission Sport Mediaset XXL.



"Nous allons essayer d'arriver au bout du championnat car nous estimons que c'est plus juste, plus correct, par rapport aux nombreux sacrifices, efforts, investissements consentis par nos clubs", a entamé Gravina. "C'est clair qu'il y a une donnée en plus, c'est la présence d'un championnat d'Europe, un événement pour lequel toute notre organisation, tout comme l'UEFA, a énormément investi et a beaucoup d'attente", a-t-il poursuivi, l'Italie, accueillant le match d'ouverture le 12 juin contre la Turquie.



L'UEFA, l'instance européenne du football, se réunira mardi pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite de la Ligue des champions et de la tenue de l'Euro 2020.



"Notre position est claire: le principe de la protection de la santé est primordial", a déclaré Gravina. "L'Italie, en ce moment, est deux semaines en avance par rapport à d'autres nations en ce qui concerne l'explosion de la pandémie. Donc nous estimons que ce que nous arrivons à programmer aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour les autres car ils n'ont pas encore la réelle dimension de ce que nous vivons et qu'ils devront le vivre eux aussi. Mardi, nous proposerons à l'UEFA de reporter pour l'instant l'organisation de l'Euro."



Concernant la suite des compétitions de club, Gravina indique que "le souhait" est de pouvoir reprendre le championnat le 3 mai et de le terminer le 30 juin. "C'est notre date limite pour l'instant (les contrats de certains joueurs se terminent à cette date, ndlr), mais je n'exclus pas, dans l'hypothèse de modifications ou de procédures d'urgence prises par les instances sportives ou gouvernementales, d'avoir une légère prolongation et de déborder au-delà du 30 juin."