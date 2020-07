Le Napoli et Mertens, passeur, encaissent 4 buts...mais s'imposent 2-0 grâce au VAR

Le Napoli s'en est bien tiré samedi soir en s'imposant 2-0 face au Sassuolo à l'occasion de la 36e journée de Serie A. Monté au jeu à la 67e minute, Dries Mertens a délivré une passe décisive pour le but d' Allan dans les arrêts de jeu.

S'ils ont signé leur 17e victoire en Serie A cette saison, les Napolitains peuvent dire merci à la technologie et en particulier au VAR. Après le but du 1-0 signé Elseid Hysaj - son premier en Serie A avec le Napoli - l'équipe de Gennaro Gattuso a subi le jeu du Sassuolo qui a malmené la défense napolitaine et a trouvé la voie des filets par quatre fois.

Quatre buts qui ont tous été annulés pour hors-jeu! Trois d'entre-eux ont d'abord été validés par l'arbitre principal mais ont finalement été refusés quelques minutes plus tard après consultation du VAR. Des décisions très frustrantes pour l'équipe de Roberto De Zerbi qui aurait mérité beaucoup plus.