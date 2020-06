Le gouvernement italien adoucit les mesures de quarantaine avant le retour de la Serie A

Le gouvernement italien a accepté jeudi d'alléger les mesures de quarantaine pour les équipes de football dans le cas d'un test positif au Covid-19, alors que la Serie A s'apprête à reprendre en fin de semaine après trois mois d'interruption.

Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a en effet donné son feu vert à une quarantaine plus "douce", qui consistera désormais, en cas de cas positif au Covid-19 découvert au sein d'une équipe, à ce que seule la personne infectée serait isolée, et non plus l'ensemble de l'équipe et de son staff, comme initialement prévu.

Le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a salué cette décision comme "un nouveau pas vers l'achèvement de cette saison sportive".

Chaque équipe et l'ensemble de son staff sera testée le jour du match.

La Serie A reprend samedi avec les rencontres Torino-Parme (17h30 GMT) et Vérone-Cagliari (19h45), après une interruption de trois mois due à l'épidémie de coronavirus.

La Juventus, en tête du classement avec un point d'avance sur la Lazio, jouera lundi à Bologne.