Le Genoa partage à Bologne, Vanheusden joue 10 minutes et concède un penalty

Le match d’ouverture de la 5e journée du championnat d’Italie s’est soldé par un partage entre Bologne et Genoa (2-2). Chez les visités, Arthur Theate est resté sur le banc. Chez les Génois, Zinho Vanheusden est monté au jeu (80e) et a écopé d’une carte jaune pour la faute à la base du penalty, qui a permis aux Bolognais de reprendre l’avance (85e).

La première période a réservé peu d’émotions : les Génois ont été dangereux au début avec Yayah Kallon et les visités ont essayé de prendre l’ascendant avec Nicolas Dominguez. Sur un corner, le milieu argentin a anticipé tout le monde mais n’a pas cadré son coup de tête (26e). Par contre, Salvatore Sirigu a dû s’employer sur sa frappe à la limite de la surface (36e).

Aaron Hickey a ouvert la marque pour les visités (49e, 1-0) et Genoa a égalisé par Mattia Destro (55e, 1-1). Bologne a eu de grosses occasions par Hickey (71e) et Lorenzo De Silvestri (77e) avant de reprendre l’avance par Marko Arnautovic, qui a transformé un penalty provoqué par Vanheusden (85e, 2-1). C'est sur penalty aussi que Domenico Criscito a arraché le partage (89e, 2-2). Au classement, Bologne (8 points) est 6e et Genoa (4 points) est 14e.