Le gardien Pau Lopez quitte le Betis pour la Roma

Le gardien de but Pau Lopez (Betis Séville) s'est engagé à l'AS Rome pour cinq saisons, jusqu'à 2024, et pour 23,5 millions d'euros d'indemnités, ont annoncé mercredi soir les deux clubs.

Arrivé au Betis la saison dernière, Lopez, âgé de 24 ans, est devenu international espagnol le 18 novembre 2018.

"C'est presque impossible de dire non à un club comme la Roma. Cela représente un important pas en avant dans ma carrière et je me sens prêt à relever ce nouveau défi", a expliqué Pau Lopez dans une vidéo de présentation postée sur son site internet par la Roma.

Pau Lopez avait débuté sa carrière professionnelle à l'Espanyol Barcelone en 2014 avant d'être prêté à Tottenham en 2016-2017. Il a disputé 32 matches lors de sa seule saison au Betis.