Le gardien espagnol Pepe Reina et le Croate Ivan Strinic signent à l'AC Milan

L'AC Milan est parvenu à attirer le gardien de but espagnol Pepe Reina ainsi que l'arrière gauche international croate Ivan Strinic, a annoncé le club lombard sur son site internet. En fin de contrat dans leurs club respectifs, Naples et la Sampdoria, les deux joueurs arrivent gratuitement et ont signé un contrat jusqu'en juin 2021.

Reina, 35 ans, est pressenti comme deuxième gardien derrière le jeune Gianluigi Donnarumma. Un départ de ce dernier pourrait cependant ouvrir les portes à une place de titulaire pour l'Espagnol, membre de l'effectif champion du monde (2010) et d'Europe (2008 et 2012) avec son pays.

Ivan Strinic, 30 ans, est également passé par Naples pendant un an et demi entre janvier 2015 et août 2017. Il sort d'une saison mitigée avec la Sampdoria, ce qui ne l'a pas empêché de partir avec la Croatie pour la Coupe du monde en Russie où il est encore engagé.

En délicatesse avec le fair-play financier, l'AC Milan parvient tout de même à se renforcer à moindre coût.

Rappelons que le club italien a été exclu de la prochaine Europa League pour violation des règles de fair-play financier. Une décision prise par l'UEFA et pour laquelle l'AC Milan a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne.