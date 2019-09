Le communiqué effarant d'Ultras de l'Inter suite aux cris racistes à l'encontre de Lukaku

Dimanche, à Cagliari, Romelu Lukaku a été victime de cris racistes. Des cris de singe ont ainsi retenti au moment où le buteur belge s’apprêtait à frapper un penalty en faveur de l’Inter. Le Diable rouge a marqué, pour donner l’avantage à son équipe (2-1) et ces cris, parfaitement audibles à la télévision, ont continué quelques secondes. Romelu Lukaku a jeté un regard furieux en direction de la tribune d’où sont partis ces cris avant d’être entouré par ses équipiers.

Sur ses réseaux sociaux, Romelu Lukaku a publié une lettre dans laquelle il a tenu à souligner notamment que "Beaucoup de joueurs ont souffert d’abus racistes ces derniers mois. J’en ai été victime hier soir. Le football est un jeu dont tout le monde doit profiter et nous ne devrions accepter aucune forme de discrimination qui pourrait faire honte à notre sport. J’espère que les fédérations de football du monde entier vont réagir fermement à tous les cas de discrimination."

Un groupe d’Ultras de l’Inter (L’Urlo della Nord) a réagi aux propos de Lukaku avec un communiqué sur sa page Facebook. Cela fait froid dans le dos. Il souligne ainsi : "Nous sommes désolés si tu as pensé que ce qu’il s’est passé à Cagliari est raciste mais ce n’est pas le cas. On comprend que cela puisse y ressembler mais ce n’est pas le cas".

Et de poursuivre : "Tu dois comprendre que l’Italie n’est pas comme les autres pays européens où le racisme est un vrai problème. En Italie, on utilise certaines méthodes pour aider l’équipe, ce n’est pas par racisme mais pour induire l’adversaire en erreur. Nous sommes une tifoseria cosmopolite et nous avons toujours bien accueilli les joueurs peu importe d’où ils viennent même si nous avons déjà utilisés certaines méthodes contre des adversaires et nous le referons probablement dans le futur. Nous ne sommes pas racistes, les tifosis de Cagliari non plus. Quand tu parles de combattre le racisme en Italie, tu contribues à la répression des supporters y compris les tiens et tu soulèves un problème qui n’existe pas ici. Nous te prions de vivre ce comportement des supporters à ton égard comme une forme de respect du fait qu’ils ont peur des buts que tu peux marquer. Le racisme c’est autre chose. Nous te demandons de clarifier ce qu’est vraiment le racisme, car les tifosis ne le sont pas. Nous sommes très sensibles et ouverts à tout le monde. Il y a parmi nous des gens de toutes les races qui partagent cette façon de provoquer les adversaires de l’Inter même quand ceux-ci sont de la même race qu’eux ou viennent du même pays".

En conclusion, le groupe d’Ultras du club milanais affirme : "Les tifosis italiens ne sont pas parfaits mais si nous comprenons la frustration que peuvent créer certaines expressions, elles ne sont pas utilisées à but discriminatoire. Encore une fois… Bienvenue Romelu".

Un message et des arguments plus qu’interpellant qui ne sont absolument pas partagés par l’ensemble des fans de l’Inter. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ainsi ceux qui se disent "choqués" par de tels propos. Certains insistent aussi pour noter qu’il s’agit de l’avis d’un groupe minoritaire.

Pour rappel, la Ligue italienne de football a ouvert une enquête suite aux événements à caractère raciste qui se sont déroulés à Cagliari. Le club sarde avait pour sa part annoncé, au lendemain du match perdu face à l’Inter, sur son site Internet : "Nous soulignons notre intention d’identifier, d’isoler et d’interdire les ignorants dont les actions et les comportements vont à l’encontre des valeurs que le club promeut chaque jour."

Et d’ajouter : "Alors que le match a été l’occasion de voir des supporters des deux camps vivre le match ensemble, nous ne devons pas accepter et minimiser ce qu’il s’est passé."

La Lega Serie A va proposer une campagne antiracisme. La Serie A va ainsi lancer en octobre une "équipe contre le racisme", composée de vingt joueurs, chacun venant d'un des vingt clubs de division 1 italienne.