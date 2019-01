Le Celtic s'intéresse à Castagne mais devra sortir le chéquier

Timothy Castagne l'a annoncé fin décembre: il veut du temps de jeu, même si cela devait l'obliger à se trouver un nouveau club durant ce mercato et quitter l'Atalanta. "C’est ma deuxième année ici et j’ai besoin d’être titulaire tout le temps et pas me dire chaque semaine que je vais peut-être sortir de l’équipe. On regarde un peu. On a encore un mois et ça change très vite dans le foot" avait-il déclaré au micro d'Eleven Sport.

La presse italienne indique en ce début d'année que le Diable rouge peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs en Europe. Parmi ceux-ci se trouve le Celtic Glasgow.

Le Suédois Mikael Lustig est l'habituel titulaire au poste de back droit dans le club écossais. A 32 ans, il connait des hauts et des bas. Il revient juste d'une blessure au genou et arrive en fin de contrat en juin.

Son remplaçant, le jeune Anthony Ralston (20 ans) doit encore s'aguerrir.

Les dirigeants du Celtic songent donc à Timothy Castagne pour renforcer le flanc droit de la défense des Bhoys. Si la porte semble ouverte pour un transfert vu les déclarations du joueur, il faudra tout de même sortir le chéquier pour s'offrir ses services. La Gazetta Dello Sport annonce que l'indemnité pourrait être fixée à 10 millions d'euros.

Depuis ses communications à la presse, le joueur belge a enchaîné deux titularisations au sein de l'équipe italienne, les 26 et 29 décembre. Est-ce une preuve de confiance de la part de l'Atalanta ou une mise en vitrine? On le saura bientôt.