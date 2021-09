Le Belge Koni De Winter convoqué avec la Juventus pour affronter Naples

Le Belge Koni De Winter a été retenu dans le groupe de la Juventus pour participer au déplacement de la Juventus à Naples samedi lors de la 3e journée de Serie A. Il s’agit de la première convocation en D1 italienne pour le jeune défenseur belge de 19 ans. L’ancien produit du centre de formation de Zulte-Waregem s’était déjà assis sur le banc avec la Juventus, c’était en octobre 2020 lors du match de Ligue des Champions des Turinois face au FC Barcelone.

Cet été, De Winter avait par ailleurs pris part à un match amical entre la Vieille Dame et les Catalans en disputant 10 minutes lors du Trophée Gamper.

Engagé en Serie C (D3 italienne) avec l'équipe U-23 de la Juventus, il a été choisi par le coach Massimiliano Allegri pour compléter la liste des défenseurs face à Naples. De Winter profite notamment des absences de Danilo, Alex Sandro et Juan Cuadrado, tous trois engagés avec leurs équipes nationales en Amérique du Sud et de retour tardivement en Italie.

Les chances de voir De Winter monter au jeu au poste de défenseur central sont assez minces alors que Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci et Daniele Rugani font partie des joueurs convoqués. Déjà employé comme latéral, il espère peut-être se frayer un chemin sur le couloir droit où Mattia De Sciglio est le candidat principal à un place de titulaire.

Jusqu’à présent, Dauda Peeters (récemment prêté au Standard) est le seul belge à avoir endossé le maillot de la Juventus en match officiel. C’était en juillet 2020 face à Cagliari.