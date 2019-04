La SPAL retarde le sacre de la Juventus

Battue 2-1 par la SPAL samedi lors de la 32e journée du Championnat d'Italie de football, la Juventus doit encore patienter avant de célébrer son huitième titre de championne d'Italie consécutif, et le 35e de son histoire.

La Juventus n'avait besoin que d'un point pour s'assurer le titre. En vue du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam, l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri a fait tourner son effectif, épargnant notamment Cristiano Ronaldo et lançant plusieurs jeunes, comme le défenseur Paolo Gozzi ou le médian Grigoris Kastanos. Moise Kean a mis les 'Bianconeri' sur de bons rails. La pépite italienne a dévié dans le but une tentative lointaine de Cancelo (30e). C'est le sixième but en huit apparitions pour l'attaquant de 19 ans, buteur pour la quatrième rencontre de suite.

En seconde période, Kevin Bonifazi a égalisé de la tête (49e). Sergio Floccari a offert la victoire à la SPAL, après une infiltration d'Alessandro Murgia dans l'axe (74e).

La Juventus n'a pas réussi à inscrire le but du titre en fin de rencontre. La Vieille Dame peut néanmoins toujours être championne dès ce week-end. Avec 84 points, les 'Bianconeri' comptent 20 longueurs d'avance sur Naples. Si Dries Mertens et ses équipiers ne gagnent pas dimanche à Vérone contre le Chievo, la Juventus sera assurée du Scudetto.