La séduisante Atalanta redémarre avec un carton, Castagne joue 20 minutes

L’Atalanta Bergame n’a fait qu’une bouchée de Sassuolo pour son match de reprise en Série A. La Dea a passé quatre buts à son adversaire et a confirmé sa quatrième place et ses ambitions de Ligue des Champions (4-1). De quoi redonner un peu le sourire à la cité de Lombardie, l’une des villes les plus durement touchées d’Europe par l’épidémie de coronavirus.



Timothy Castagne, débarrassé de ses soucis de genou, a rejoué 20 minutes. Il n’avait disputé que 91 minutes depuis début janvier.



Le Diable rouge avait prévenu : Bergame a bossé dur pendant l’interruption et est prêt pour cette fin de championnat. Des paroles rapidement confirmées par des actes. La machine offensive de Gian Piero Gasperini tourne en effet déjà à plein régime.



La meilleure attaque de la Série A n’a pas fait dans le détail au Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il n’a fallu qu’un quart d’heure à Berat Gjimshiti pour marquer et déjà lancer l’Atalanta sur la voie du succès (16e). Un doublé de Duvan Zapata (31e et 66e), entrecoupé par un auto-but de Mehdi Bourabia (37e), a confirmé la domination des Lombards.



D’un joli coup franc, Bourabia a sauvé l’honneur dans les arrêts de jeu pour fixer le score final à 4-1, soit exactement le même écart qu’au match-aller.



C’est la 9e fois de la saison que la fougueuse et séduisante Atalanta claque au moins quatre buts dans un même match.



Au classement, la Dea est 4e avec 51 points. L’écart avec l’AS Rome remonte à 6 unités. Sassuolo navigue en 12e position.