La Sampdoria et Dennis Praet humiliés par l'Inter, quadruplé d'Icardi !

Déchaînée et portée par l'efficacité de son avant-centre et capitaine Mauro Icardi, auteur d'un quadruplé, l'Inter Milan a écrasé la Sampdoria 0-5 à Gênes et a provisoirement intégré le Top 4 du Championnat d'Italie, ce dimanche lors de la 29ème journée.

Dans le camp des vaincus, Dennis Praet, titularisé pour la première fois depuis le 24 janvier et sa blessure à la cuisse, a disputé l'intégralité de la rencontre.

Dans la foulée d'un bon match nul face à Naples (0-0), cette nette victoire confirme le redressement de l'Inter, après une période difficile.

Les hommes de Luciano Spalletti reprennent en tous cas la quatrième place, directement qualificative pour la Champions League. Mais ce n'est peut-être que provisoire, puisque la Lazio Rome repassera devant en cas de succès en soirée contre Bologne (20h45).