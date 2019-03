La Roma se sépare de Di Francesco, Ranieri en pole pour lui succéder

Eusebio Di Francesco a immédiatement payé l'élimination de la Roma en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au FC Porto mercredi. Le coach romain a été remercié ce jeudi par le club de la capitale. Cette élimination n'est sans doute pas la seule raison du départ de Di Francesco.

Battu 3-0 face à la Lazio lors du derby le week-end dernier, Di Francesco n'est jamais parvenu à obtenir des résultat avec continuité cette saison. Déforcée par les départs de Nainggolan, Alisson et Strootman, la Roma s'est montrée moins prolifique que l'an dernier offensivement mais a surtout montré des carences défensives importantes. Ancien joueur du club entre 1997 et 2001, Di Francesco, 49 ans, dirigeait la Roma depuis juin 2017 et l'avait notamment emmenée en demi-finales de Ligue des Champions l'an dernier.

Les Giallorossi occupent actuellement la 5e place de Serie A avec 28 points de retard sur la Juventus.

Pour remplacer Di Francesco, l'option d'un retour de Claudio Ranieri semble la plus crédible. Romain et ancien entraîneur de la Roma, Ranieri connait bien le club et la capitale italienne. Il est libre depuis qu'il a été limogé de Fulham la semaine dernière.