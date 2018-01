La Roma inflige à Nainggolan une amende de 100.000 euros

L'AS Roma a infligé à Radja Nainggolan une amende de 100.000 euros pour son comportement dans une vidéo réalisée durant le réveillon qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. C'est ce que le quotidien sportif Corriere dello Sport, basé à Rome, rapporte jeudi. Dans la vidéo, rapidement devenue virale après avoir été diffusée par les médias italiens, on peut voir Nainggolan boire, fumer et jurer.

Face à la polémique, le 'Ninja' s'était excusé. "Je suis désolé pour ce qui s'est passé la nuit dernière. J'aime être avec des amis pour célébrer la Saint-Sylvestre mais la nuit dernière, j'ai un peu exagéré. Je n'ai certainement pas voulu donner un exemple négatif. C'est pourquoi je pense que je devais m'excuser pour mes paroles et mon comportement", avait-il écrit sur son compte Instagram.

Des excuses qui ne lui éviteront pas une amende salée. Selon le quotidien italien, Monchi, directeur sportif des 'Giallorossi' s'est présenté mercredi matin à Trigoria, le centre d'entraînement de la Roma, et a tenu un discours très dur dans lequel il fait référence à des comportements sur et en-dehors du terrain, sans toutefois mettre en cause explicitement Nainggolan. Néanmoins, le Diable Rouge a reçu une amende salée: le maximum prévu par le règlement interne, à savoir 30% du salaire mensuel du joueur. Dans le cas de Nainggolan, elle dépasserait donc les 100.000 euros.

Il est également possible que Nainggolan prenne place sur le banc samedi, lors de la réception de l'Atalanta, mais l'entraîneur Eusebio Di Francesco n'aurait pas encore pris de décision à ce sujet.