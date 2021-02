La presse italienne encense l’Inter après sa victoire contre l’AC Milan

"Écrasante Inter : maintenant vous pouvez voir l’équipe d’Antonio Conte", titre la Gazzeta dello Sport pour illustrer la domination totale de l’Inter Milan face à l’AC hier dans le derby de la Madonnina. Pour le quotidien italien, la première page est occupée par le duo d’attaque Lautaro Martinez – Romelu Lukaku. Un duo qui a mis le feu dans la défense de l’AC.

Et le quotidien de parler justement de cette équipe. "Les Nerazzurri sont très proches du concept d’équipe voulu par l’entraîneur Antonio Conte."

Un Antonio Conte particulièrement heureux de ce match : "C’était un derby de haut rang. On continue à grandir et je félicite mes joueurs. Il faut cependant faire attention aux prochains matches. On pourra y voir plus clair sur ce que nous sommes capables de faire", a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Du côté de la Corriere dello Sport, on va dans le même sens, avec la même photo utilisée. Le journal titre : "Les Nerazzuri dominent le derby, font le vide au classement et sont en course pour le titre". Ici, le journal est notamment revenu sur le duel Ibrahimovic – Lukaku remporté par ce dernier avec comme accroche : "un doublé de Lautaro et le sceau de Lukaku : l’Inter bat l’AC et le repousse à quatre points."

Il est vrai que le derby milanais a été à sens unique. Et que dire de la performance de notre Diable Rouge. Avec son 301e but en carrière, son 17e en championnat (28 toutes compétitions confondues) et son 5e en cinq derbies, Lukaku a par la même occasion repris la tête du classement des meilleurs artificiers du championnat (un but de plus que Ronaldo et trois de plus qu’Ibrahimovic).