La lettre d'adieu de Ronaldo au Real Madrid

Juste après avoir annoncé le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus, le Real Madrid a publié sur son site internet un message du Portugais à l'attention des fans du Real. En voici la traduction (Version originale)

"Ces années au Real Madrid et dans la ville de Madrid ont été les plus heureuses de ma vie. Je n'ai que des sentiments de gratitude envers ce club, ces supporters et cette ville. Je ne peux que remercier tous ceux qui ont exprimé leur affection pour moi.

Cependant, je pense que le moment était venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pour cela que j'ai demandé au club d'accepter mon départ. C'est ce que me sentais de faire et je demande à tout le monde, et particulièrement à nos supporters, qu'on me comprenne

Ce furent neuf années absolument merveilleuses. Neuf années uniques. Ce fut une période pleine d’émotions pour moi, pleine de considération mais aussi difficile car les attentes sont toujours très hautes au Real Maadrid. Je sais pourtant que je ne pourrais jamais oublier qu'ici j'ai profité du football de manière unique.

Sur le terrain comme dans le vestiaire, j'ai eu des équipiers fabuleux, j'ai senti une chaleur humaine et un affection incroyables et ensemble nous avons conquis 3 ligues des champions consécutives, 4 en 5 ans. En plus de cela, au niveau individuel, j'ai eu la satisfaction de remporter quatre Ballons d'Or et trois Souliers d'Or. Tous obtenus lors de mon séjour dans ce club immense et extraordinaire.

Le Real Madrid a conquis mon cœur et celui de ma famille. Et pour cela, je veux dire merci au club, au président, à la directions, à mes équipiers, à tous les entraîneurs, les médecins, le kinés et tous ces travailleurs incroaybles qui font que tout fonctionne bien au sein du club.

Je remercie encore une fois infiniment nos supporters et le football espagnol. Durant ces neufs années passionnantes, j'ai pu affronter de très grands joueurs. Mon respect et ma reconnaissance sont également pour tous ceux-là.

J'ai réfléchi beaucoup et j'ai compris que le moment était arrivé de lancer un nouveau cycle. Je m'en vais mais ce maillot, cet emblème et le Santiago Bernabeu continueront à me faire vibrer où que je sois.

Encore merci à tous et comme je l'ai dit la première fois que je suis arrivé au Real il y a neuf ans ¡Hala Madrid!"