La Lazio, décimée par le Covid, tient la Juventus en échec

La Juventus a partagé l'enjeu 1-1 sur le terrain de la Lazio dimanche lors de la 7e journée de Serie A à la suite d'un but égalisateur des Romains dans les arrêts de jeu.

La Lazio récupérait Luis Alberto après un test positif au coronavirus mais était toujours privé de Thomas Strakosha, Lucas Leiva et Ciro Immobile déjà absents contre le Club de Bruges et le Zenit Saint-Petersbourg en Ligue des Champions.

>> Lire aussi : Coronavirus : Imbroglio à la Lazio sur le Covid et 3 joueurs alignés, la Fédération enquête

La Juventus ouvrait le score après 15 minutes via Cristiano Ronaldo, bien servi par Juan Cuadrado. Le Belgo-Brésilien Andres Pereira est monté au jeu à la 77e minute pour la Lazio et a aidé son équipe à égaliser dans les arrêts de jeu sur un but de Felipe Caicedo (90e+5).

Au classement, la Juventus est troisième avec 13 points, soit trois de moins que l'AC Milan, leader, qui reçoit l'Hellas Vérone plus tard dans la journée. La Lazio (11 points) occupe la neuvième place.