La Juventus se défait de Parme, Cristiano Ronaldo auteur d'un doublé, dont une détente exceptionnelle

La Juventus s’est facilement imposée face à une équipe de Parme peu en forme, 0-4. Alors que les Turinois dominaient la rencontre des pieds à la tête, Dejan Kulusevski a converti cette supériorité en but à la 23e minute. Trois minutes plus tard, Cristiano Ronaldo s’envolaient plus haut que tous pour doubler la mise de la tête. Le Portugais alourdissait encore le score en deuxième mi-temps. C’est Alavaro Morata qui était l’auteur du 0-4 en fin de match. Avec 27 points, la Juve garde le contact avec la tête du classement. En ce qui concerne CR7, il est désormais en tête du classement des buteurs avec 12 réalisations contre Zlatan Ibrahimovic (éloigné des terrains) et Romelu Lukaku tous deux à 10.

Avec 756 buts en matches officiels, CR7 se rapproche toujours plus des 767 buts attribués au "roi" Pelé dans les rencontres officielles (pour plus de 1.200 buts tous matches confondus). Une façon pour le Portugais de ne pas laisser toute la lumière du jour à son rival Lionel Messi, qui a rejoint samedi le Brésilien dans la légende avec 643 buts marqués pour un même club (Barcelone pour l'Argentin, Santos pour Pelé).