La Juventus s’impose face l’Inter et peut encore croire à la Champions League, Lukaku buteur

La Juventus devait absolument s’imposer face au champion sous peine de voir ses chances de disputer la prochaine Ligue des Champions s’échapper. Et les hommes d’Andrea Pirlo sont passés par toutes les émotions. Grâce notamment à deux penalties, la Juventus s’impose 3-2. A noter que Lukaku a inscrit un but, sur penalty. En attendant le match de Naples dimanche, la Juventus s'est replacée dans la bataille pour la Ligue des champions.

Ce match aura été une histoire de penalties, mais aussi de sueurs froides pour la Juventus. En cause, un devoir de s’imposer pour continuer à croire à une qualification à la prochaine Ligue des Champions.

Elle a tout d’abord mené grâce à un penalty transformé par Ronaldo en deux temps. Le Portugais inscrit par la même occasion le 777e but de sa carrière. l’Inter est revenu une première fois au score. Sur un penalty, Romelu Lukaku fait 1-1. Les Bianconeri ont repris l’avantage juste avant de rentrer dans les vestiaires via Cuadrado.

Mais à nouveau l’Inter est revenu au score à la 85e. Un but qui a eu besoin de l’aide du VAR. Chiellini reprochant un tirage de maillot de Lukaku. Mais en vain. Tout est à refaire et moins de trois minutes plus tard, Cuadrado va libérer son équipe, sur un nouveau penalty.

Avec cette victoire, la Juventus est pour le moment 4e au général et donc qualifiée pour la CL, mais devra attendre le match de Naples qui joue ce dimanche.