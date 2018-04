La Juventus s'impose face à un Benevento accrocheur

La Juventus de Turin, actuel leader de la Serie A a dû s'employer pour venir à bout (2-4) d'une vaillante équipe de Benevento qui a démontré à domicile qu'elle méritait mieux que sa dernière place du Championnat italien.

Remplacé à la 69e, Cheick Diabaté a quitté le terrain sous les ovations d'un public conquis alors qu'à ce moment-là Benevento pensait tenir son match nul (2-2) grâce au doublé de l'international malien.

Turin avait ouvert les hostilités à la 16e minute grâce à Paulo Dybala - auteur d'un triplé samedi au Stade communal - bien servi par Juan Cuadrado.

Benevento ne paraissait pas du tout affecté par l'ouverture du score et six minutes plus tard, Diabaté égalisait (1-1).

La Juventus semblait reprendre l'avantage à la 36e lorsque Mario Mandzukic finissait par mettre la balle au fond des filets mais l'arbitre annulait le but et donnait un avertissement au joueur croate pour faute de main. L'action confuse qui suivra 10 minutes permettra cette fois aux Turinois de mener de nouveau (1-2) après visionnage vidéo qui confirmait une faute sur Miralem Pianic dans la surface. Dybala prenait le gardien à contre-pied en tirant du pied gauche au ras du poteau droit.

Le club le plus mal classé du championnat ne s'en laissait pas compter et cinq minutes après la reprise revenait de nouveau au score. Sur corner, l'inévitable Diabaté sautait plus haut que tout le monde et plaçait une tête croisée dans le petit filet opposé de Wojciech Szczesny. Le public s'enthousiasmait de plus en plus en constatant qu'à l'heure de jeu, David tenait tête à Goliath.

La logique devait néanmoins prévaloir dans le dernier quart d'heure. Gonzalo Higuain accroché et déséquilibré par Viola dans la surface permettait à Dybala de marquer son troisième but de la journée (2-3). A la 82e, les Turinois prenaient définitivement l'avantage grâce à un magnifique tir du gauche de Douglas Costa (2-4). Une défaite dont Benevento n'a pas à rougir.