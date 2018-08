La Juventus s'impose dans la souffrance au Chievo pour la 1ère de Ronaldo

Cristiano Ronaldo s’attendait probablement à un scénario moins mouvementé pour sa première rencontre en Serie A sous le maillot de la Juventus.

Les Turinois ont en effet dû attendre les arrêts de jeu et un but de Federico Bernardeschi pour s’imposer 2-3 face à une équipe du Chievo Vérone tenace et surprenante. Plutôt isolé en première période Ronaldo s’est montré davantage en deuxième mi-temps avec une multitude de frappes au but alors que la Juventus était menée 2-1. Cela a contribué à mettre la pression dans le camp du Chievo qui a finalement flanché dans le dernières minutes de jeu.

On semblait pourtant se diriger vers une rencontre tranquille quand Samy Khedira a fait trembler les filets après trois minutes. Dominateurs, les hommes de Max Allegri ont gaspillé aux avant-postes et laissé le Chievo revenir dans le match sur une belle tête de Mariusz Stepinski (37e). Au retour des vestiaires, l’ancien de la maison Emanuele Giaccherini a provoqué puis transformé un penalty pour donner l'avantage aux véronais (56e).

Avec un soupçon de panique, la Juventus s'est alors ruée vers l'avant en s'appuyant notamment sur les frappes lointaines et dangereuses de Ronaldo (49e et 66e). Aligné en pointe, le Portugais a terminé la rencontre sur le flanc gauche après la montée au jeu de Mario Mandzukic et Bernardeschi pour Douglas Costa et Cuadrado.

La Juventus a donc fini par trouver la faille dans une défense du Chievo bien regroupée. Leonardo Bonucci a d'abord fait 2-2 pour fêter son retour chez les Bianconeri avant que Bernardeschi n'offre la victoire aux siens en surgissant sur un centre au deuxième poteau (90e+3).