La Juventus avait promis de tout donner pour tenter d’aligner un 10e Scudetto après son échec cuisant en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Trois matches plus tard, on se demande comment les Turinois pourront atteindre leur objectif. Car le partage 2-2 de samedi lors du Derby face au Torino a laissé une fois de plus un goût amer aux Turinois, 4es de Serie A à 9 points de l’Inter qui aura l’occasion d’aller à +12 en soirée face à Bologne.

Battue par Benevento avant la trêve, la Vieille Dame a une nouvelle fois déçu mais s’en est bien sortie avec le point pris face à ses cousins.

Après avoir mené au score grâce à l’omniprésent Federico Chiesa (13e), les Bianconeri n’ont pas su enfoncer le clou. Toni Sanabria en a profité pour planter un doublé (27e et 46e) et placer le 'Toro' aux commandes. Lents et imprécis devant le but, les hommes d’Andrea Pirlo ont tout de même fini par égaliser après une longue période de pression grâce à Cristiano Ronaldo, une nouvelle fois très discret avant de faire ce qu’il fait de mieux : marquer (81e) . Le 24e but en championnat du Portugais ne suffira pas pour consoler les supporters de la Juventus qui s’inquiètent désormais pour la place européenne de leur équipe.

►►► À lire aussi : : Serie A : Résultats et classement