La Juventus et Naples partagent avec un but de Dries Mertens, l’AC Milan s’offre l’AS Rome

Une rencontre qui a donc finalement bien eu lieu dans un contexte très particulier en Italie. Les cas de covid sont légion parmi les joueurs de Serie A et plusieurs forfaits ont dû être actés ce jeudi. Naples n’a pas pu bénéficier d’un report de match, le calendrier étant beaucoup trop chargé la fédération italienne cherche à éviter les reports à tout prix. Le point pris à la Juventus est donc un très bon point pour les Partenopei dans pareilles conditions.

Naples et la Juventus ne sont pas parvenus à se départager ce jeudi soir dans une rencontre comptant pour la vingtième journée de championnat, 1-1. Dries Mertens a ouvert le score pour le Napoli à la 23e, alors que Federico Chiesa a égalisé pour les Bianconeri à la 54e. Des Napolitains décimés par le Covid s’en sont très bien sortis dans cette rencontre où ils se sont battus courageusement et méritaient sans doute mieux, les Turinois quant à eux semblaient peu inspirés.

L’AC Milan a défait la Roma, 3-1, dans l’une des affiches de la 20e journée de Serie A. Alexis Saelemaekers figurait dans le onze de base milanais.

Les Rossoneri ont obtenu un penalty après 7 minutes et une faute de main d’Abraham, et Giroud s’est chargé de transformer le coup de pied de réparation pour mettre les siens aux commandes (1-0, 8e). Messias a ensuite doublé l’avance du Milan (2-0, 17e) avant qu’Abraham ne rattrape son erreur en remettant son équipe dans la course sur un service de Pellegrini (2-1, 40e).

Saelemaekers a cédé sa place à Leao à la 64e minute, et le jeune Portugais a inscrit le dernier but de la rencontre grâce à un assist d’Ibrahimovic (3-1, 82e) alors que Karsdorp avait été exclu pour deux cartons jaunes à la 74e minute. Zlatan Ibrahimovic a manqué une occasion d’alourdir le score sur penalty dans les arrêts de jeu après une nouvelle exclusion chez les Romains, pour Mancini.

Le Milan est 2e de Serie A après 20 matchs, à une longueur de l’Inter qui compte 1 match de moins. Le Napoli, 3e avec 39 points, se déplace jeudi soir sur le terrain de la Juventus.