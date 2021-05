La Juventus et le Milan en Ligue des champions, Naples condamné à l’Europa League

La Juventus et l’AC Milan se qualifient sur le gong pour la prochaine Ligue des champions et envoient Naples en Europa League alors que l’équipe de Dries Mertens avait tout en main.

Après la victoire de l’Inter Milan face à l’Udinese plus tôt dans la soirée (5-1) avec notamment un nouveau but de Romelu Lukaku, les deux derniers tickets pour la Ligue des champions se disputaient ce soir pour accompagner le champion intériste et l’Atalanta Bergame. Cinquième avant la rencontre, la Juventus devait obligatoirement s’imposer à Bologne et espérer que Naples (qui accueillait l’Hellas Vérone) ou l’AC Milan (en déplacement à l’Atalanta) ne prenne pas les trois points.