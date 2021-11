La Juventus "convaincue de pouvoir faire la lumière" sur les transferts suspects

La Juventus est "convaincue de pouvoir faire toute la lumière" sur les aspects comptables contestés de certains transferts récents, examinés par la justice, a assuré mardi John Elkann, le patron de la holding chapeautant le plus titré des clubs de football italiens.

"Le club collabore avec les enquêteurs et est convaincu de pouvoir faire la lumière sur les aspects contestés", a déclaré le PDG d’Exor, selon des propos rapportés par les médias italiens. "Dans le parcours d’un club, il y a des moments difficiles et l’important est de les affronter. Je suis certain que l’avenir de la Juventus sera aussi grand que son passé", a ajouté le dirigeant de la holding de la famille Agnelli.

En fin de semaine dernière, la brigade financière de la police italienne a perquisitionné les bureaux de la Juventus, dans le cadre d’une enquête sur des transferts récents de joueurs qui auraient pu donner lieu à la publication de faux montants dans les bilans du club, selon une source judiciaire.

L’enquête porte sur les mouvements de joueurs de ces trois dernières saisons, et sur la manière dont les résultats financiers annuels ont été présentés, entre 2019 et 2021.