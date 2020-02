La Juventus chute à Vérone malgré le 20e but en 20 matches de Cristiano Ronaldo

Deux semaines après avoir perd contre Naples, 2-1, la Juventus s’est inclinée sur le même score face au Hellas Vérone samedi soir à l’occasion de la 23e journée de Serie A. Il s’agit de la 3e défaite de la saison pour les 'Bianconeri' qui avec 54 points peuvent voir l’Inter (51 pts) et la Lazio (50 pts) se rapprocher.

La 'Vieille Dame' a eu fort à faire au stade Bentegodi face à un promu toujours aussi séduisant et auteur d’un huitième match sans défaite. L’équipe de l’ancien brugeois Sofyan Amrabat a longtemps embêté la Juventus en ne rechignant pas à un pressing haut. Pourtant, ce sont bien les Turinois qui ont débloqué le marquoir via l’inarrêtable Cristiano Ronaldo. Le Portugais a marqué un 20e but en 20 matches de Serie A mais a surtout trouvé la voie des filets pour le 10e match consécutif, un record pour un joueur de la Juventus.