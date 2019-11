La Juventus bat l'AC Milan et reste devant grâce à un superbe but de Paulo Dybala

Pas très inspirée face à l'AC Milan, la Juventus s'en est remise au talent de Paulo Dybala pour s'imposer 1-0 et reprendre la tête du Championnat d'Italie à l'issue de la 12ème journée, qui a aussi vu la Lazio Rome et Cagliari s'installer dans le Top 4.

Jusqu'à la 77ème minute, c'est plutôt Milan (14ème) qui menait aux points, avec plusieurs occasions de Piatek, Suso ou Calhanoglu, tous mis en échec par Szczesny, dans un excellent soir.

Côté Juventus, le plus dangereux avait été jusque-là Matuidi, auteur de deux frappes dangereuses. Ronaldo, lui, était déjà sorti, dès la 55ème minute. Manifestement diminué physiquement, le quintuple Ballon d'Or n'a rien fait de bon.

Les bianconeri étaient donc englués, mais ils ont une réserve de talent qui fait la différence. Douglas Costa et Dybala sont entrés et ils ont tout changé.

Pendant dix secondes, pas plus, la Juve a joué à 100 à l'heure : Douglas Costa a éliminé et trouvé Dybala ; un relais de Bentancur, un autre de Higuain et revoilà Dybala qui a laissé Romagnoli sur place d'un crochet avant de battre Donnarumma (77' 1-0).

Avec ce succès, la Juventus reprend les commandes du championnat au détriment de l'Inter Milan, victorieuse samedi du Hellas Vérone (2-1). Derrière les deux intouchables leaders, on retrouve deux poursuivants plus inattendus, la Lazio et Cagliari.