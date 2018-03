La Juve dompte l'AC Milan et prend quatre longueurs d'avance sur Naples

Il ne faut pas faire de cadeau à la Juventus: impitoyables, les Turinois ont battu l'AC Milan 3-1 samedi en clôture de la 30e journée de Serie A, mettant à profit le match nul 1-1 de Naples à Sassuolo pour reprendre quatre points d'avance en tête.

Ralentis par la Spal avant la trêve, les Turinois ont retrouvé un confortable matelas de quatre points de marge, qui leur permet de se tourner sans pensées parasites vers leur grand rendez-vous de mardi soir face au Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions.

La Juventus a dû s'employer, tout de même, car Milan a confirmé ses très grands progrès avant de concéder sa première défaite depuis fin décembre et de mettre fin à une jolie série de huit victoires et deux nuls.

Dybala avait ouvert la marque pour la Juve (8e), mais Milan a réagi très vite, par Bonucci, bien sûr, l'ancien de la maison parti fâché l'été dernier (28e).

Sur le coup, le capitaine du Milan a mis toute sa rage dans un saut qui a lui a permis de dominer Chiellini et Barzagli, ses deux anciens partenaires de défense centrale à la Juve. Ce but était aussi le premier encaissé en 2018 en championnat par la Juventus.

Les choix offensifs de Massimiliano Allegri ont payé en fin de match et c'est le remplaçant Cuadrado, pour son premier match depuis décembre après une longue absence sur blessure, qui a marqué le but du 2-1 (79e). En fin de match, Khedira a inscrit le troisième but turinois, bien servi par Dybala (87e).