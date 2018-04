La Juve arrache un succès inespéré contre l'Inter et garde la main pour le titre

Incroyable suspense et incroyable Juventus ! Alors qu'elle était menée 2-1 sur le terrain de l'Inter Milan à trois minutes de la fin et que le titre semblait alors promis à Naples, l'inusable Vieille Dame a trouvé le moyen de marquer deux buts pour s'imposer 3-2 samedi lors de la 35e journée et conserver son avance en tête de la Serie A.

Cela ressemblait pourtant à un effondrement. Malgré l'ouverture du score de Douglas Costa (13e), malgré l'exclusion du milieu de terrain milanais Vecino (17e), la Juventus était en train de céder.

Icardi d'abord (52e) puis Barzagli contre-son-camp (65e) avaient mis à nu les faiblesses défensives du bloc turinois. Même à 11 contre 10, la Juventus semblait à bout de souffle et d'idées.

Naples alors n'avait qu'un seul point de retard et un match à jouer dimanche sur la pelouse de la Fiorentina, sans doute le club où l'on déteste le plus la Juventus dans toute l'Italie.

Mais en trois minutes, cette Vieille Dame percluse de douleurs et en souffrance a retrouvé sa rage de vaincre, cette habitude de la victoire qui lui a permis d'enchaîner six titres d'affilée et de croire encore à un septième.

A la 87e minute, Cuadrado s'est arraché à droite pour un centre-tir à peine dévié par Skriniar, suffisament pour que le défenseur milanais trompe son gardien Handanovic.

"Ça semblait fini"

Et deux minutes plus tard, à la 89e minute, c'est Higuain, l'ancien Napolitain, qui, de la tête sur un coup franc de Dybala, a offert à son équipe trois points venus de très, très loin et qui valent très, très cher.

Car avec cette victoire, la Juventus a remis les pieds sur terre à tous ses ennemis et tous ses adversaires, nombreux en Italie, qui rêvaient déjà tout haut d'un scudetto ramené à Naples pour la première fois depuis 1991 et Maradona.

"Ca semblait fini. Semblait. Comme contre Naples, ça semblait devoir finir sur un nul et on a perdu. c'est une victoire très importante pour le titre. Ca vaut un bout de scudetto mais il reste trois matches", a déclaré Higuain après le match.

Naples a d'ailleurs toujours ses chances et son calendrier reste plus favorable que celui de la Juventus, qui doit encore se déplacer à Rome pour affronter la Roma dans deux semaines lors de la 37e journée.

Mais dès dimanche, les joueurs de Maurizio Sarri n'auront guère d'autre choix que celui de gagner à Florence. Car la Juventus a montré qu'elle ne renoncerait pas.