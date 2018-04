Naples s'est imposé sur le terrain de la Juventus (0-1), ce dimanche soir et peut continuer de rêver au titre dans le championnat italien. Les Napolitains sont à 1 point des Turinois alors qu'il reste 4 matches à disputer.

Du côté du peuple napolitain, on y croit dur comme fer et on a fêté les joueurs en héros lors de leur retour en ville après la victoire comme le montrent les images prises par des supporters et diffusées sur les réseaux sociaux.