La blague de Silvio Proto, avec ses trois fils, durant le confinement

Vous êtes habitués à voir des sportives et sportifs relever des défis durant le confinement conséquent au coronavirus. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous voyez aussi pulluler des blagues durant cette période.

Silvio Proto, gardien iconique du Sporting d'Anderlecht et actuellement porteur de la vareuse de la Lazio Rome, a participé à cette chaine humoristique en postant une photo sur son compte Twitter. On y voit le gardien belge de 36 ans jouer au billard après avoir attaché ses trois enfants (trois fils) sur le sol. Il indique le commentaire suivant : "On gère assez bien le confinement ... Les enfants sont sages !!! #StayAtHome #RestezChezVous #blague #joke"

Un cliché à prendre au second degré naturellement. Le message prioritaire 'Restez chez vous' est lui, faut-il encore le rappeler, valable au premier degré !