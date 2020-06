La belle leçon d'autodérision de Marten De Roon après son autogoal contre la Lazio

Marten De Roon a vécu une soirée contrastée en émotions ce mercredi soir lors d’Atalanta-Lazio. Il est revenu avec beaucoup d’humour et d’autodérision sur son compte Twitter.



La rencontre a débuté de manière cauchemardesque pour le milieu néerlandais. A peine six minutes de jeu et De Roon expédie un centre venu de la droite au fond de ses propres filets et ouvre le score pour la Lazio.



Au final, cette erreur n’aura pas de conséquences trop fâcheuses pour la Dea puisque Bergame a finalement émergé de ce choc de la Série A (3-2).



Après son autobut, De Roon a été "allumé" sur les réseaux sociaux. Traité d’idiot et d’autres noms d’oiseaux moins élégants, le droitier a compilé tout cela dans une vidéo postée sur Twitter.