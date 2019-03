L'Udinese se sépare se son entraîneur Davide Nicola

L'Udinese a licencié son entraîneur Davide Nicola, qui était en poste depuis novembre, a annoncé mercredi le club du Frioul, 16e de la Série A.

Davide Nicola, 46 ans, avait été nommé T1 le 13 novembre en remplacement de l'Espagnol Julio Velazquez, qui était arrivé en début de saison, sans succès.

La situation ne s'est guère améliorée sous les ordres de Nicola. L'Udinese, où évoluent les anciens Anderlechtois Bram Nuytinck et Lukasz Teodorczyk, compte 25 points en 27 matches, avec un bilan de six victoires, sept nuls et 14 défaites.

Les 'Zebrette' ne comptent qu'un point d'avance sur Bologne, 18e et premier relégable.

Le nom du Croate Igor Tudor, qui s'était déjà installé sur le banc de l'Udinese la saison dernière, est cité pour la succession de Davide Nicola.