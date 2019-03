L'Inter, sans Nainggolan, remporte un derby milanais spectaculaire

L'Inter Milan s'est imposé dans le Derby della Madonnina face à l'AC à San Siro (2-3) dimanche lors de la vingt-huitième journée de Serie A. Radja Nainggolan, blessé au mollet, n'était pas sur la feuille de match.

L'Inter surprenait l'AC dès l'entame de la rencontre. Vecino, isolé au point de penalty, ne se faisait pas prier pour ouvrir le score après seulement trois minutes de jeu. Les Intéristes tentaient de doubler la mise et y parvenaient en début de seconde période sur un corner joué rapidement et conclu de la tête par de Vrij (51e).

Mal en point, l'AC Milan réagissait tout de même six minutes plus tard sur coup franc via une tête de Bakayoko qui trompait le portier Handanovic. L'équipe locale tentait ensuite de revenir rapidement au score mais elle était coupée dans son élan suite à une intervention fautive sur Politano dans le rectangle à la 67e. Martinez se chargeait de convertir le penalty. L'AC Milan parvenait tout de même à réduire à nouveau le score dans la foulée sur un tir à bout portant de Musacchio (71e).

L'Inter (53 points) s'empare de la troisième place occupée jusqu'ici par l'AC (51 points) au classement général.