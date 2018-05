L'Inter s'impose contre la Lazio de Jordan Lukaku et ira en Ligue des Champions

La Lazio Rome s'est inclinée à domicile dimanche face à l'Inter Milan (2-3) lors de la trente-huitième et dernière journée de Serie A. Les Romains, encore quatrième en début de rencontre, terminent finalement à la cinquième place et joueront l'Europa League. L'Inter Milan, de son côté, obtient la quatrième et dernière place qualificative pour les poules de la Ligue des Champions.

La Lazio Rome, quatrième, ne devait pas perdre face à l'Inter Milan, cinquième, pour être assurée de figurer dans la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Romains prenaient rapidement les devants dans cette rencontre lorsque l'ancien Brugeois Ivan Perisic (9e) déviait malencontreusement un tir dans son propre but. Les Intéristes revenaient ensuite au score grâce à Danilo D'Ambrosio (29e) mais Felipe Anderson (41e) donnait à nouveau l'avance aux troupes de Simone Inzaghi juste avant le repos. Mauro Icardi (78e), auteur de 28 buts en 33 rencontres avec l'Inter cette saison, permettait une nouvelle fois aux Milanais de revenir à la marque sur penalty en seconde période. Dans la foulée, les locaux étaient réduits à dix suite à l'exclusion de Senad Lulic. Les visiteurs en profitaient immédiatement et prenaient pour la première fois de la rencontre les devants grâce à Matias Vecino (81e) ... pour ne plus jamais les quitter.

Au classement, l'Inter Milan (72 points) compte le même nombre de points que la Lazio Rome mais dépasse son adversaire du jour en faisant la différence au niveau des confrontations directes.

L'AS Rome, sans Nainggolan suspendu, s'est imposé sur la pelouse de Sassuolo (0-1) grâce à un but contre son camp du portier Pegolo. Les coéquipiers du "Ninja" (77 points) terminent troisièmes tandis que Sassuolo (43 points) est onzième.