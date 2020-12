L'Inter renverse Cagliari, Romelu Lukaku à nouveau buteur

Et de 9. Romelu Lukaku n’en finit plus de marquer en Série A. Après son but face à Bologne la journée précédente, l’attaquant belge s’est à nouveau montré déterminant pour l’Inter, qui s'est imposé 1-3 à Cagliari lors de la 11e journée de Serie A.

Titulaire aux côtés de Alexis Sanchez en pointe de l’attaque, Big Rom a marqué le dernier but de son équipe. Malgré les nombreuses occasions que se sont procurées l’Inter et l’attaquant belge en première mi-temps, c’est Cagliari qui a ouvert le score via Riccardo Sottil (1-0, 42e).

En deuxième période, les Nerazzurri ont dû attendre une belle reprise de volée de Nicolo Barella pour égaliser (1-1, 77e). Six petites minutes plus tard, D’Ambrosio a placé l’Inter aux commandes (2-1, 83e).

En fin de rencontre, Romelu Lukaku a mis fin au suspens et a inscrit le but du 1-3. Alors que le gardien de Cagliari n’a pas eu le temps de se replacer après être monté sur corner, Big Rom en a profité pour lui mettre un grand pont dans le rond central, avant de marquer dans le but vide.

Avec ce neuvième but, Romelu dépasse Cristiano Ronaldo au classement des buteurs et revient à une réalisation de Zlatan Ibrahimovic.

Au classement, l’Inter prend la deuxième place du championnat italien, juste derrière l’AC Milan de Alexis Saelmaekers.