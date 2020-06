L'Inter perd deux points contre Sassuolo malgré un but de Lukaku

Alors que l’Inter avait bien repris le championnat, les hommes d’Antonio Conte laissent filer deux points précieux face à une équipe de Sassuolo qui y a cru jusqu’au bout.

Pour le deuxième match de cette reprise d’après crise en série A, l’Inter Milan reçoit Sassuolo dans le cadre de la 27e journée de championnat. Un club qui ne réussi pas trop aux hommes d’Antonio Conte. Sassuolo n’a en effet plus perdu au stade Guiseppe Meazza depuis septembre 2014.

Une statistique qui va très vite prendre le dessus en début de rencontre. Car après seulement quatre minutes de jeu, Caputo inscrit son 14e but de la saison et fait 0-1. Un premier but qui donne des idées à Sassuolo qui ne passe pas loin de doubler la mise.

La tempête passe et l’Inter commence à rentrer dans son match. La grinta Conte se voit sur le terrain (Sanchez 13e, Biraghi 15e), mais le score ne change pas. Et alors que l’on joue les cinq dernières minutes de la première mi-temps, l’Inter Milan va enfin revenir au score. Sur une faute peu évidente sur Skriniar dans le rectangle, Romelu Lukaku va se charger de transformer le penalty et inscrire son 19e but de la saison, son second plus haut total en championnat.

Grâce à ce but, l’Inter joue plus haut et finalement en toute fin de temps additionnel, Biraghi va, sur un une-deux avec Sanchez, trouver le plafond du but et libérer son entraîneur. C’est 2-1 à la pause.

45 minutes à l’Inter pour confirmer l’état d’esprit afficher en fin de première période.

Un état d’esprit qui va se voir rapidement. Coup sur coup, les hommes d’Antonio Conte se procurent deux occasions (coup franc de Biraghi (49e) et Gagliardini (51e)), mais le score ne change pas. Et sans ce petit but libérateur, l’Inter se fait peur. Car Sassuolo presse haut et tente de revenir à la marque.

A la 63e, sur une superbe contre-attaque menée par Martinez, rentré au jeu, et Lukaku, Gagliardini, surpris de retrouver le ballon dans ses pieds, trouve la latte. Ce loupé va avoir de grosses conséquences dans la suite de cette rencontre. Car dans les dix dernières minutes, Berardi va remettre les deux équipes à égalité en transformant un penalty pour une faute de Young. C’est 2-2 et on sent qu’il va encore y avoir des buts dans cette rencontre.

En moins de dix minutes, le tableau d’affichage va passer de 2-2 à 3-3. Tout d’abord, Borja Valero pense sauver son équipe, mais moins de trois minutes plus tard, Magnani ramène Sassuolo à égalité. A noter l'exclusion de Skriniar en toute fin de match.

Au classement, l'Inter reste 3e avec 58 points après 27 journées à 8 points de la Juventus. Sassuolo conserve sa 12e place (33 points).