L'Inter montre son intérêt pour Nainggolan et Praet, aussi convoité par la Juve

L'inter Milan et son coach Luciano Spaletti montreraient un intérêt appuyé pour Radja Nainggolan et pour Dennis Praet, dont on parlait déjà à la Juventus. C'est la presse flamande qui l'annonce, les deux joueurs belges pourraient évoluer dans la même équipe la saison prochaine en Italie.

En ce qui concerne Nainggolan, la demande émanerait de Spaletti qui voudrait à nouveau travailler avec lui après l'avoir dirigé à la Roma lors de la saison 2016-2017. À Rome depuis 2014, on ignore si le Ninja a des envies d'ailleurs. Son contrat, prolongé en juillet dernier court jusque à la fin juin 2021, et on se doute bien que la Roma ne le laissera pas filer facilement.

Pour Dennis Praet, l'échéance de contrat est exactement la même. Et la clause libératoire qui le lie à la Sampdoria s'élève à 26 millions d'euros. Après une bonne saison avec la Samp' au milieu de classement du Calcio, on pourrait comprendre les envies de voir plus haut du jeune joueur. À 24 ans, on peut se dire qu'il est difficile de refuser les avances de l'Inter Milan ou de la Juventus.

Du côté de l'Inter Milan, qui a terminé à la quatrième place cette saison, Spaletti a expliqué que le club devait "faire attention à ses comptes et assainir la société" ainsi que "de remettre certaines choses à leur place et d'investir méthodiquement." Nous verrons dans les semaines et mois à venir si les deux joueurs belges entrent dans les plans du club et de son coach.