L'Inter Milan, sans Lukaku, retrouve la 2e place de la Serie A derrière la Juventus

Changement de dauphin en championnat d'Italie: en s'imposant très facilement jeudi sur le terrain de la Spal (4-0) en clôture de la 33e journée, l'Inter Milan a récupéré la deuxième place derrière la Juventus et relancé un léger suspense pour le titre.

A cinq journées de la fin, les Milanais reviennent à six points de la Juventus. L'avance des Turinois reste donc confortable, d'autant que leurs deux succès dans les confrontations directes avec l'Inter leur donnent de fait un autre point de marge.

Mais la Juventus n'ayant pris que deux points lors des trois dernières journées, la Serie A est tout de même, si ce n'est relancée, du moins un peu plus incertaine qu'il y a 15 jours.

La prochaine journée, avec deux duels de haut de tableau entre la Juventus (1re) et la Lazio Rome (4e) d'une part et entre l'AS Rome (5e) et l'Inter (2e) d'autre part, pourrait clarifier la situation.

Jeudi, l'Inter n'a pas été éblouissante mais sa deuxième période, très sérieuse, a permis de décourager définitivement la Spal, lanterne rouge qui semble de plus en plus condamnée à un retour en Serie B. Romelu Lukaku a manqué son deuxième match consécutif en raison de sa déchirure aux abducteurs.

Le premier but de l'Inter a été inscrit par Candreva à la 37e minute, avant une accélération après la pause. Biraghi (55e), Sanchez de la tête (60e) et Gagliardini (73e) ont alors concrétisé la supériorité milanaise.

Dans l'autre match disputé jeudi, le Torino a battu le Genoa (3-0), 17e et en grand danger avant d'affronter Lecce (18e), qui n'est qu'à un point derrière.