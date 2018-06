L'Inter Milan présente son nouveau numéro 14 Radja Nainggolan

L'Inter Milan a officiellement présenté jeudi son dernier achat (de 38 millions + 2 millions de bonus) sur le mercato d'été italien. "Ce transfert est une étape très importante de ma carrière", a avoué à cette occasion l'ex-milieu de terrain de l'AS Rome Radja Nainggolan (30 ans), à l'aube de sa nouvelle aventure dans le Calcio.

"Je suis vraiment très heureux de me trouver ici, et surtout très impatient d'entamer ce nouveau et important chapitre de ma carrière", a déclaré le nouveau numéro 14 des Nerazzurri. "J'espère que je vais apporter quelque chose à cette équipe, et constituer un plus. Je veux en tout cas gagner des prix. Et c'est possible. Je sens beaucoup de confiance envers ma personne, et j'espère être en mesure de la justifier..."

L'ex-Diable Rouge, qui a signé pour quatre ans à l'Inter, va retrouver son ancien entraîneur Luciano Spalletti, qui a été son coach à Rome de janvier 2016 à l'été 2017. "Je connais donc bien ses méthodes", a-t-il avoué. "Et lui sait comment m'utiliser au mieux. Il m'avait aligné à différents postes dans le milieu de terrain mais le plus important, c'est de se donner à fond pour l'équipe à tous les matches. Et cela je suis toujours prêt à le faire..."

"Ce numéro 14 représente beaucoup pour moi", a conclu le Ninja. "J'avais toujours porté le 4 jusqu'à présent, mais je savais très bien qu'il était pris (il a été retiré définitivement lorsque la légende Javier Zanetti a pris sa retraite, ndlr). Le 14 était le premier numéro libre avec un 4..."