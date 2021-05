L’Inter fait un pas de géant vers le titre en battant Crotone, Lukaku passeur décisif

L’Inter a fait un nouveau pas de géant vers le Scudetto samedi en s’imposant 0-2 face à la lanterne rouge Crotone lors de la 34e journée de Serie A. Un succès obtenu grâce à un but de Christian Eriksen, servi après un remarquable travail dos au but de Romelu Lukaku à la 69e minute, et à un goal tardif d’Achraf Hakimi (90e+3).

Le Diable rouge a même marqué quelques minutes plus tard mais son but a fini par être annulé. Incapable de marquer depuis 5 matches en Serie A, Lukaku s’est donc consolé avec son 9e assist de la saison en championnat. Un record pour lui qui n’avait jamais fait mieux que 8 (en 2013-2014 avec Everton).

Après avoir frappé deux fois sur le cadre (Lukaku et Lautaro) en première période, l’Inter a globalement bien géré cette rencontre sans pour autant surnager.

L’essentiel a au moins été assuré et ce succès permet aux Nerazzurri de prendre 14 points d’avance sur l’Atalanta. Si celle-ci ne s’impose pas face à Sassuolo dimanche, l’Inter sera sacré champion