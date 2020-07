L'Inter efface une boulette de Handanovic et s'empare de la 2e place, Lukaku blessé et spectateur

L’Inter s’est imposé face à Torino ce lundi en clôture de la 32e journée de Série A. Menés à la pause après une grosse boulette de Handanovic, les Nerazzurri ont rectifié le tir dans le quatrième quart d’heure via Young, Godin et Martinez (3-1). Ce succès les propulse à la deuxième place.



Romelu Lukaku, blessé au dos, ne figurait pas sur la feuille de match. Mais il était présent dans les tribunes de San Siro pour soutenir ses équipiers.



Trop souvent cette saison, les Milanais ont trébuché alors qu’une belle opération s’offrait à eux. Et l’Inter a bien failli retomber dans ses travers face à Torino. Mais il s’en est sorti.



L’Inter s’est compliqué la tâche dès le début de la rencontre. Samir Handanovic a relâché un coup de coin plutôt anodin dans les pieds d’Andrea Belotti. L’aubaine était trop belle pour l’attaquant du Toro qui a inscrit son 15e but de la saison (1-0, 17e).