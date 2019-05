L’Inter corrigé à Naples avec un but et un assist de Mertens

Au San Paolo, l’Inter rendait visite à une équipe de Naples qui n’avait plus rien à jouer ayant déjà sécurisé sa deuxième place (76 points au coup d’envoi). Naples a frappé fort dès le début du match grâce à un but somptueux du polonais Piotr Zielinski (16').

L’Inter Milan de Radja Nainggolan , en lutte pour se qualifier en Ligue des Champions, a sombré ce dimanche soir à Naples, deuxième du championnat. Une lourde défaite 4-1 avec notamment le 15e but de Dries Mertens et son 11e assist de la saison. L’Inter, quatrième jouera son ticket pour la C1, la semaine prochaine face à Empoli.

GOAAL | Quel but SENSATIONNEL de Zielinski pour ouvrir la marque ! 1️⃣-0️⃣ #NapoliInter pic.twitter.com/vAjcRhlJFF

L’Inter a manqué d’inspiration sur le plan offensif et va se faire punir un peu plus en deuxième mi-temps. Après l’heure de jeu, Naples accélère et, à la suite d’un centre de Callejon, Dries Mertens vient placer une tête pour tromper piquée qui est venue tromper Handanovic (61').