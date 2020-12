L'Inter célèbre son "footballeur américain" Lukaku mais s'inquiète pour le sort d'Eriksen

Douze buts en treize matches. Réglé sur les mêmes paramètres que son ultime saison monstrueuse, le rouleau compresseur Romelu Lukaku est en marche et dévaste tout sur son passage pour le plus grand plaisir d’Antonio Conte.

"On dirait un joueur de football américain ! Il a des qualités techniques, physiques et il est très vif", a commenté le coach de l’Inter au micro de 'Dazn' après la rencontre remportée contre Bologne grâce entre-autres à un but de Lukaku samedi soir.