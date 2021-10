L’Inter battu sur fond de polémique par la Lazio : manque de fair-play ou opportunisme légitime ?

Lazio - Inter : le but controversé de Felipe Anderson - Serie A - Lazio - Inter - 16/10/2021 La Lazio Rome a renversé samedi (3-1) l'Inter Milan de son ex-entraîneur Simone Inzaghi pour le compte de la 8e journée du Championnat d’Italie, et se rapproche du wagon de tête au classement. Une rencontre marquée par une fin de match houleuse suite au deuxième but des Biancocelesti. Après avoir mené au score via Ivan Perisic (12e sur penalty), l’Inter a vu la Lazio revenir dans le match grâce à Ciro Immobile, également buteur depuis les onze mètres (64e). Très disputée, la rencontre a basculé à la 81e minute. L’Inter attaque alors sur le flanc gauche avec Federico Di Marco. Stoppé net par une obstruction d’un adversaire, le latéral gauche de l’Inter s’écroule alors que le ballon arrive dans les pieds de Lautaro Martinez. L’attaquant interiste récolte le ballon et lâche une frappe vers le but, facilement captée par Pepe Reina. L’arbitre, qui avait laissé l’avantage, tarde à siffler et permet à Reina de relancer son équipe en contre. Sergej Milinkovic-Savic remonte ainsi le ballon sur le flanc droit, là même où le pauvre Di Marco gisait encore. Servi par son partenaire, Felipe Anderson n’a pas hésité une seule seconde pour s’envoler dans la moitié de terrain adverse. Le Brésilien sera quelques instants plus tard à la finition de l’action pour pousser au fond des filets un ballon détourné par Samir Handanovic. Rattrapé par la patrouille interiste, Anderson s’est solidement fait secouer par ses adversaires avec Handanovic, Dumfries et Lautaro en première ligne.