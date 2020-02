"L'imitation est la plus sincère des flatteries", Lukaku taquiné par Monchengladbach

Le derby milanais, qui bouclait dimanche soir la 23e journée de Serie A italienne, s'est soldé par un succès de l'Inter, présent toute la rencontre, 4-2 face au Milan AC.

Dans les dernières secondes (90e+3), Romelu Lukaku a inscrit le dernier but d'une reprise de la tête sur un centre de Moses. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges a porté à 17 le nombre de ses réalisations en Serie A cette saison. Le Belge a célébré son but en allant accrocher son maillot au poteau de corner. Un geste commenté avec une certaine taquinerie par le compte Twitter de Monchengladbach, qui a posté une photo d’un de ses joueurs effectuant la même célébration, en y ajoutant une petite maxime : "L’imitation est la plus sincère des flatteries".

Ce succès permet à l'Inter de retrouver la 1ère place ex-aequo dans la course au Scudetto. Les Interistes possèdent 54 points, autant que la Juventus.